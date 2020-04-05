• На этой неделе россияне учились жить в условиях режима нерабочих дней. В четверг президент РФ Владимир Путин продлил этот режим до конца апреля, констатировав в ходе обращения к гражданам, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден. А ведь только за первую нерабочую неделю, по оценке экспертов, бизнес может потерять до 1 трлн рублей. Продление же этого режима только ускорит падение российской экономики. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, месяц карантина может обойтись экономике в 1,5—2% годового ВВП. Впрочем, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «любые экономические расчеты на фоне главной задачи сохранения здоровья людей и их ограждения от эпидемиологической опасности носят вторичный характер».

• Тем временем Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил ряд мер, которые предложил президент в своем предыдущем обращении. В частности, поправки об НДФЛ на проценты по вкладам и облигациям. Это предложение главы государства оказалось чуть ли не самым обсуждаемым, а комментарии представителей власти на прошлой неделе были противоречивыми. Впрочем, все оказалось не так страшно, как опасалась общественность. Правда, вопросы у граждан остались, и разъяснять порядок уплаты налога пришлось Минфину и главе правительства. По оценке аналитиков S&P Global Ratings, после введения налога показатели фондирования и ликвидности банков существенно не изменятся, однако эти меры могут оказать краткосрочное влияние на поведение вкладчиков. Впрочем, в Минфине и Сбербанке большого оттока депозитов из-за введения налога не ожидают.



• Правительство не поддержало включение финансовых организаций в новый список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, банкам нужно обеспечить возможность устойчиво работать, но они не могут требовать от государства больших мер поддержки. При этом эксперты S&P Global Ratings считают, что прогнозируемое сжатие экономики России, падение цен на нефть и пандемия коронавирусной инфекции окажут значительное давление на кредитное качество российских банков. В свою очередь аналитики Moody's отмечают, что регулятивные послабления для банков, на которые пошел ЦБ РФ в условиях кризиса, могут оказаться негативным фактором для банковских кредитных рейтингов. Между тем в пятницу ЦБ объявил о новых мерах поддержки населения и банков.



• Почти две трети россиян вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода. В Минэкономразвития подчеркивают: антикризисные действия правительства направлены в первую очередь на сохранение занятости населения и поддержку компаний в пострадавших отраслях. Россияне между тем на фоне пандемии стали активнее искать работу. Особенной популярностью пользуется «удаленка», при этом число опубликованных вакансий с удаленным форматом работы также возросло на десятки процентов или даже в разы.



• Также на этой неделе россиян в целом и москвичей в частности волновало, как власти собираются следить за соблюдением гражданами самоизоляции. В СМИ появилась информация о том, что жителям столицы потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома. Также сообщалось, что мэрия обсуждает использование информации о банковских трансакциях как одного из подтверждений обеспечения изоляции жителей столицы внутри своего района. Банки, впрочем, посчитали такие меры трудноосуществимыми. Минкомсвязь, в свою очередь, подготовила систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом. «Социальный мониторинг», действительно, заработал в Москве в пятницу. Правда, система отслеживает соблюдение карантина только заболевшими коронавирусом и контактировавшими с ними. В субботу глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что Москва технически готова к запуску «умной» системы контроля за соблюдением домашнего режима. Пока внедрение такой системы не требуется, но власти могут прибегнуть к этой мере, если ухудшится ситуация с коронавирусом или увеличится количество нарушений.