Мошенники пытаются сыграть на переживаниях заемщиков относительно способности вернуть долг банку на фоне снижения или потери доходов из-за кризиса и выманивают деньги у попавших в беду граждан. На появление новых схем обмана обратили внимание в ВТБ.

Вывод об активизации мошенников сделан сотрудниками банка на основе обработки заявлений заемщиков на кредитные каникулы. «Мы фиксируем появление фирм-однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. После получения денежных средств компании «обязуются» провести подробную консультацию, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств», — рассказали в ВТБ об одной из появившихся схем обмана.

Другой тип мошенников, как узнали в банке, пользуется тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для представления в банк. Пользователям Интернета предлагаются поддельные справки по форме 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе. Таким образом аферисты пытаются получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования в своих целях, полагают банкиры.

В ВТБ подчеркивают, что в рамках программы поддержки, предусматривающей отсрочку по кредитным платежам, банк принимает все обращения граждан только через кол-центр для минимизации визитов клиентов в офис. «Банк предоставляет отсрочку платежа для заемщиков только на основании листка нетрудоспособности или документов, подтверждающих финансовые трудности. Все справки проходят обязательную проверку со стороны банка, и в случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме — вместе со всеми пенями и штрафами. Кроме того, будет испорчена кредитная история клиента, так как информацию о просрочке банк будет обязан передать в бюро кредитных историй», — предупреждают в банке.



Уточним, что, согласно поправкам о кредитных каникулах, которые Госдума приняла 1 апреля, заемщик сможет представить необходимые документы не сразу, а в течение 90 дней с момента обращения в банк.

«Для защиты интересов своих добросовестных клиентов ВТБ готов взаимодействовать с правоохранительными органами в порядке, определенном законодательством РФ. Призываем заемщиков быть бдительными и при возникновении любых вопросов обращаться напрямую в банк», — говорится в сообщении кредитной организации.

