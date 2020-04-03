Держатели карт Связь-Банка могут получить дебетовую карту ПСБ «Твой кешбэк промо» с бесплатным обслуживанием в первый год, а также с возможностью начисления 10% на остаток или до 5% кешбэка. Срок действия специального тарифа продлен до 30 июня 2020 года.

«На все покупки по карте начисляется кешбэк 1%. Также можно подключить одну из двух бонусных опций на выбор: начисление 10% годовых на остаток (до 30 июня 2020 года, далее по ставке 5% годовых) или кешбэк в размере 5% в трех категориях покупок», — говорится в релизе.

Изменять категории повышенного кешбэка можно каждые три месяца.

Карту «Твой кэшбэк промо» можно пополнить с любых карт Связь-Банка (на сайте, в банкоматах, в мобильном или интернет-банке Связь-Банка), а также с карт любых банков в мобильном или интернет-банке ПСБ.

Заказать карту можно, позвонив в контакт-центр либо оставив заявку на сайте. Карту на дом бесплатно доставит курьер в удобное время. При доставке сотрудники соблюдают актуальные меры безопасности: приезжают в защитных масках, надевают перчатки и дополнительно обрабатывают их антисептиком.