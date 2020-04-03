МТС Банк запустил повышенный кешбэк за доставку заказов из кафе и ресторанов держателям карт линейки MTS Cashback, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, кешбэк в размере 5% по универсальной карте MTS Cashback и 3% по виртуальной дебетовой MTS Cashback Lite будут начисляться в период с 1 по 14 апреля 2020 года.

В рамках специального предложения клиенты МТС Банка могут получать повышенный кешбэк на популярную категорию товаров и услуг не выходя из дома. Держатели MTS Cashback получают до 25% кешбэка при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис МТС Cashback, 5% кешбэка — на АЗС и в кинотеатрах, а также за любые покупки и доставку в супермаркетах и 1% кэшбэка — за оплату товаров и услуг в остальных категориях.