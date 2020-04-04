• Идущий по стопам пандемии экономический спад может снизить интерес населения к страхованию. В том, на что готовы пойти страховщики, чтобы удержать клиентов, разбирался Банки.ру.

• Сильнейший ущерб в послевоенной истории — так описывают влияние коронавируса на экономику в государствах, наиболее значительно пострадавших от него. Как власти разных стран поддержат экономику и население, рассказываем в публикации «Лекарство от «коронакризиса».

• Доставка продуктов, такси, онлайн-сервисы. Пока власти ужесточают режим передвижения, популярность этих услуг растет. О том, какие банковские карты лучше всего адаптированы к новой действительности, можно узнать в «Разборе Банки.ру».



• Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса граждан и ИП. О том, кто может на них рассчитывать и не придется ли потом переплатить еще больше, можно узнать в рубрике #оденьгахпросто.

• Меры по самоизоляции в Москве и других регионах продлятся до 30 апреля. Все это время кафе и рестораны, которым и до этого было не сладко, будут закрыты. О том, как пережить заморозку бизнеса, можно узнать в публикации «Перейти в онлайн и не разориться: антикризисная инструкция для ресторанов и кафе».

• На время кризиса и самоизоляции россиян из-за угрозы распространения коронавируса Банки.ру запускает рубрику «Хорошие новости». Ведь именно хороших новостей нам всем сейчас так не хватает! Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы будем отмечать хорошие новости значком 👍.