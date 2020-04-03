Бывший вице-президент банка «Открытие» Геннадий Жужлев и экс-директор по информбезопасности Константин Чигирев подали в Верховный суд России жалобы с просьбой отменить судебные акты нижестоящих инстанций, которые признали незаконной выплату им премии в размере 50 млн и 40 млн рублей соответственно и обязали вернуть деньги банку.



Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационные жалобы Жужлева и Чигирева поступили в ВС 31 марта, у суда есть два месяца для их рассмотрения.

Заявителям, как и другим топ-менеджерам «Открытия», 1 августа 2017 года были выплачены премии по итогам первого полугодия за особые достижения в работе, а уже в сентябре того же года Центробанк приступил к санации банка. По мнению новой администрации «Открытия», бонусы, выплаченные прежним руководством, не имели под собой никакого основания. По итогам 2017 года «дыра» в капитале банка оценивалась в 397 млрд рублей, и ему потребовалась экстренная помощь из госбюджета для предотвращения банкротства.

Всего банк «Открытие» в августе 2018 года подал девять исков к бывшим топ-менеджерам с требованием вернуть премии, выплаченные накануне санации в общем размере более 400 млн рублей. Арбитражный суд Москвы принял противоречивые решения по этим делам: четыре иска «Открытия» отклонил, четыре удовлетворил, по одному иску утвердил мировое соглашение.

В частности, иски к Жужлеву и Чигиреву первая инстанция отклонила, однако затем Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа вынесли решения в пользу банка. В настоящее время теоретическая возможность подать вторую кассацию в ВС РФ остается еще только у вице-президента Антона Сбытова, которого суды обязали вернуть 60 млн рублей.

Остальные разбирательства завершены. Трое ответчиков заключили мировые соглашения с банком. В них экс член совета директоров Татьяна Серебренникова, экс-директор департамента юридической поддержки инвестпроектов Александр Тарабрин и бывший вице-президент Максим Янпольский обязались вернуть бонусы. Иски банка к бывшему члену правления Елене Будник, бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому и бывшему старшему вице-президенту по безопасности Сергею Бабкину полностью удовлетворены.