Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 1,03% и составил 2 572,23 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,53%, до отметки 1 049,88 пункта.

Бумаги Мосбиржи подорожали на 1,59%, «Газпрома» — на 1,46%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,41%. Акции Сбербанка подешевели на 0,76%, «АЛРОСы» — на 0,47%.

Российский рынок завершает пятницу на мажорной ноте, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Нефть, подскочившая под 35 долларов за баррель, не оставила игрокам других вариантов, кроме как скупать самые недооцененные бумаги сырьевых компаний, говорит он.

«По индексам Мосбиржи и РТС мы видим остановку на максимальных отметках за последние три недели. В моменте долларовый индекс поднимался до 1 070 пунктов, что открывает возможность для роста на следующей неделе вплоть до 1 150. Рублевый индекс Мосбиржи сегодня немного недотянул до 2 610 пунктов», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, следующей большой целью может стать 2 720 пунктов. Она может быть реализована уже на ближайших сессиях, допускает Емельянов.