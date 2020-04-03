Сбербанк и мультимедийный сервис Okko запускают бесплатную медиатеку «Когда все дома», сообщает пресс-служба кредитной организации.

В новой медиатеке Okko представляет спектакли и виртуальные экскурсии от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн», концерты рок- и поп-звезд «Шоу ON!», онлайн-тренировки от атлетов и актеров #ФитнесПротивВируса, а также новые проекты — коллекцию передач «Лучшее — детям» и «Сказки на ночь» для маленьких зрителей, кулинарную подборку «Готовим дома» и коллекцию фильмов о путешествиях «Весь мир дома».

Медиатека «Когда все дома» доступна в Okko бесплатно для всех зарегистрировавшихся пользователей в приложениях Smart TV и Android, на Okko SmartBox, на сайте Okko, а также на устройствах iOS в подписках «Оптимум» и «Премиум».

«Искусство Онлайн» — проект Okko и Сбербанка, открывающий доступ к спектаклям, концертам и виртуальным экскурсиям от ведущих российских театров и музеев. На Okko можно посмотреть постановки Мариинского театра, Пермского театра оперы и балета, концерты Московской филармонии и Московской консерватории, показы спектаклей лауреатов премии «Золотая Маска», театра «Ленком», Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича–Данченко и Театра Наций.

«Шоу ON!» — проект с живыми концертами от Сбербанка и Okko, созданный, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий, а также призванный сделать искусство доступным для всех жителей России и мира. Live-выступления рок- и поп-звезд проходят в Okko каждую пятницу и субботу.

#ФитнесПротивВируса — программа онлайн-тренировок для пользователей всех возрастов. Проект помогает заниматься спортом дома под руководством профессиональных спортсменов и звезд в период ограничения доступа к объектам физической культуры.

«Лучшее — детям» — подборка, предназначенная для маленьких зрителей и включающая в себя независимую европейскую и американскую анимацию и классику студии «Союзмультфильм».

«Сказки на ночь» — бесплатная библиотека сказок, призванная познакомить маленьких зрителей с русским фольклором, а также помочь родителям в воспитании и раннем развитии ребенка. Народные произведения будут рассказаны голосами известных деятелей культуры под музыкальное сопровождение лучших классических музыкантов страны. Первые сказки появятся в Okko 5 апреля в 21:00. Библиотека будет ежедневно пополняться.

«Готовим дома» — подборка кулинарных рецептов и шоу от Novikov School и лучших шеф-поваров. Благодаря проекту научиться готовить ресторанную еду дома стало совсем просто. Проект будет представлен в Okko с 6 апреля.

«Весь мир дома» — коллекция фильмов о путешествиях и экзотических странах, позволяющая за секунду оказаться в тысячах километров от дома. Подборка появится в Okko с 6 апреля.