Росбанк снизил ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка по кредиту наличными и рефинансированию снизилась до 6,9% (ранее — 8,99% для зарплатников и 9,99% для прочих) годовых, максимальная ставка составила 14,9% годовых. Условия действуют при оформлении финансовой защиты, в случае отказа надбавка составит 6 процентных пунктов.

Сумма финансирования — от 10 тыс. до 3 млн рублей на срок от 13 месяцев до семи лет для зарплатных клиентов, до пяти лет — для прочих.

Также снижена максимальная ставка по кредиту «Большие деньги» до 18,9% (прежде — 19,5%). Минимальная ставка осталась без изменений — 11% годовых. Сумма финансирования — от 300 тыс. до 3 млн рублей на срок от 13 месяцев до пяти лет.

«Банк в очередной раз снизил ставки до рыночного минимума, сделав возможность кредитования не только интересной, но и выгодной», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.