Объем ипотечного кредитования в I квартале 2020 года увеличился на рекордные 21,5%, а общее количество займов по ипотеке возросло на 9%. Об этом в воскресенье пишет газета «Известия » со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и опрошенных банков.

Средний размер и срок ипотеки также выросли — до 2,44 млн рублей и 16,5 года соответственно. Темпы выдачи в начале года обусловлены исторически низкими процентами, ростом цен на квадратные метры, а также тем, что граждане решили скупать жилье для сохранения своих накоплений, объясняют эксперты. Банкиры отмечают, что интерес граждан к жилищному кредитованию упадет, если ставка взлетит до 11%.

Банки активно оформляли ипотеку в I квартале 2020 года. По данным Объединенного кредитного бюро, объем выдачи жилищных кредитов за первые два месяца составил 435 млрд рублей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число выданных ссуд выросло на 9%, до 178,2 тыс. Информации за март в ОКБ пока нет.

В частности, Абсолют Банк увеличил объем выдач ипотечных кредитов на 22%, до 4,3 млрд рублей, а количество займов — на 13%, до 1,6 тыс. сделок. В марте возник ажиотажный спрос, сообщили в банке «Возрождение». Похожую динамику продемонстрировали банки «Санкт-Петербург» и «Ак Барс». Рекордные показатели зафиксировал Райффайзенбанк, увеличивший объемы выданных кредитов на 89%, а их количество — на 51%, пишет издание. В свою очередь, в Промсвязьбанке количество выданных ипотечных кредитов в I квартале 2020 года уже на 40% превышает показатель IV квартала 2019 года. Динамика выдачи в марте относительно февраля показала рост на 30%. Наиболее существенно средний чек по жилищным ссудам вырос в Москве — на 27%, Санкт-Петербурге — на 21%, в регионах — на 12%, уточнили в банке.

По мнению опрошенных изданием экспертов из числа представителей московских банков, значительный рост числа заявок на ипотечные кредиты в первую очередь объясняется снижением ключевой ставки, однако ситуация вокруг распространения коронавируса нового типа также влияет на скачок интереса к жилищным займам. Специалисты считают, что одной из причин скачка спроса на ипотеку стало желание граждан защитить свои накопления от обесценивания.

В то же время увеличение ставки на 1 процентный пункт может привести к снижению спроса на ипотечные кредиты на 10%. Издание со ссылкой на банкиров уточняет, что в случае, если процентная ставка станет выше 11% годовых, интерес населения к ипотеке резко упадет. Кроме того, банкиры отмечают, что цена квартир пока только увеличивается и вряд ли пойдет на спад в связи с тем, что курс рубля влияет на себестоимость стройки.