Правительство России утвердило максимальный размер кредита, при котором заемщик получает право обратиться с требованием об изменении условий договора, говорится в документе на сайте Кабмина. Постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Так, максимальный размер такого кредита составляет: для потребительских кредитов, заемщиками по которым являются физические лица, — 250 тыс. рублей; для потребкредитов, заемщиками по которым являются индивидуальные предприниматели (ИП), — 300 тыс. рублей; для потребкредитов, предусматривающих предоставление потребительского кредита с лимитом кредитования, заемщиками по которым являются физические лица, — 100 тыс. рублей; для потребкредитов на покупку автомобиля с залогом — 600 тыс. рублей; для кредитов, выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 млн рублей.

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».

Ранее Сбербанк дал разъяснения о предоставлении кредитных каникул. Как отметили в кредитной организации, в настоящее время по программам реструктуризации банка наблюдается тенденция к массовому обращению граждан относительно предоставления кредитных каникул при отсутствии документального подтверждения ухудшения финансовой ситуации. Это означает, что лишь каждая десятая заявка на реструктуризацию подтверждена официальным документом.

Напомним, закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля 2020 года. Согласно закону, кредитные каникулы предоставляются при условии снижения официального, облагаемого налогом дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Заявителям нужно будет предоставить их в банк в течение 90 дней.