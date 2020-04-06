Чистая прибыль МТС Банка по МСФО составила 1,82 млрд рублей за 2019 год, что в три раза выше аналогичного показателя прошлого года (614 млн рублей за 2018 год), говорится в релизе финучреждения.

«Наибольшее влияние на формирование финансового результата за 2019 год оказали кредитование физических и юридических лиц, операции с ценными бумагами, прочие услуги клиентам», — отмечается в сообщении.



Чистый процентный доход банка до формирования резервов за отчетный период увеличился на 20,4% и составил 7,57 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 178% по сравнению с прошлым годом, до 5,6 млрд рублей. Операционный доход — на 28,5%, до 13,6 млрд рублей. Объем средств клиентов увеличился с начала года на 10,6%, до 129 млрд рублей.

Отдельно МТС Банк сообщил в понедельник об увеличении чистой прибыли по РСБУ по итогам 2019 года на 67%, до 2,3 млрд рублей.

Операционный доход банка повысился на 16%, чистый процентный доход — на 37%.

Розничный кредитный портфель вырос на 67% и составил 91,3 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель банка увеличился на 36% по сравнению с 2018 годом, до 124 млрд рублей.

На 1 января 2020 года объем привлеченных средств клиентов — юридических и физических лиц составил 130,2 млрд рублей, увеличившись на 11% по сравнению с 2018 годом. При этом объем депозитов населения в 2019 году вырос до 84,8 млрд рублей с 58,6 млрд, а объем депозитов юридических лиц превысил 12 млрд рублей.

