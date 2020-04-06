Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в АктивКапитал Банке, 25 марта этого года подало в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности по его обязательствам и взыскании с них солидарно почти 23,098 млрд рублей. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщается на сайте АСВ.

АК Банк лишился лицензии 29 марта 2018-го и был признан банкротом в мае того же года.

Ответчиками по иску АСВ выступают бывший председатель правления, член совета директоров и крупнейший из совладельцев банка Григорий Оганесян, бывшие члены правления Алексей Кошарский, Виктор Хенкин, Денис Чемирис, Алексей Саплинов, экс-глава совета директоров и бывший совладелец банка Алексей Леушкин, бывший член совета Габибулла Хасаев, еще один бывший совладелец банка с небольшим пакетом Максим Комаревцев, а также Диляра Селезнева, Михаил Исайчев, Андрей Вейс, Алексей Нестеров, Зульфия Байбикова, Ирина Азизова и Юрий Злобин.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия по замещению денежных средств и иных рыночных активов банка на заведомо невозвратную ссудную и дебиторскую задолженность юридических и физических лиц, а также действия по прекращению ликвидного обеспечения по технической задолженности», поясняют в АСВ. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующие лица не осуществляли меры по предупреждению банкротства банка. В результате указанных действий и бездействия ответчиков произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.



В сентябре 2019 года сообщалось об аресте Григория Оганесяна по подозрению в хищениях из банка накануне отзыва у него лицензии.