Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на начало апреля достигло 4,57 млн человек. Такие данные представила биржа, уточнив, что за март число таких клиентов увеличилось на 320 тыс., а с начала 2020 года — на 713 тыс. В 2019 году в среднем ежемесячно открывалось 159 тыс. счетов физлиц.

Количество клиентов — физических лиц, совершивших хотя бы одну сделку в течение месяца, в марте составило 606,7 тыс. человек (244,9 тыс. в среднем в 2019 году).

По данным ежемесячного аналитического отчета Московской биржи «Индикатор индивидуальных инвестиций», в марте частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже 43,7 млрд рублей, что вдвое больше, чем максимальный объем покупок в месяц в 2019 году. Показатель рассчитывается как разница между общим объемом сделок на покупку и продажу, совершаемых клиентами-физлицами на Московской бирже.



«Московская биржа изучает активность частных инвесторов в рамках аналитического продукта «Портфель частного инвестора», который показывает долю наиболее популярных акций российских компаний в инвестиционных портфелях физических лиц. По итогам марта в «Портфель частных инвесторов» вошли акции «Газпрома» (23,6%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (20,1% и 8% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (9,8%), банка ВТБ (7,3%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7%), акции «Северстали» (6,7%), «Яндекса» (6,3%), «Магнита» (5,6%) и «Норникеля» (5,5%)», — указано в релизе.