Агентство по страхованию вкладов 27 марта подало в Арбитражный суд Ярославской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Объединенного Кредитного Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации путем взыскания с них солидарно более чем 6,46 млрд рублей. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщается на сайте АСВ.

Лицензия у О. К. Банка была отозвана 25 мая 2018-го, а в конце августа того же года он был признан банкротом. АСВ было назначено конкурсным управляющим.

Ответчиками по иску значатся пять человек: Ахметшин А. А., Полунин Н. А., Трубников С. Н., Березовский С. О. и Якубович П. А. Уточним, что Амиран Ахметшин был и. о. председателя правления банка. Николай Полунин входил в правление. Сергей Трубников, Сергей Березовский и Павел Якубович были членами совета директоров О. К. Банка.



Отзывая лицензию у банка, ЦБ РФ сообщал, что «в результате систематического проведения ПАО «О. К. Банк» «схемных» операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера». По данным регулятора, в мае 2018 года О. К. Банком были осуществлены сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. В августе 2018 года Центробанк сообщил о выявлении операций руководства О. К. Банка, нанесших ущерб в размере более 3,5 млрд рублей.