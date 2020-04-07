Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте денежных средств и имущества бывшего члена совета директоров банка «Нефтяной Альянс» Валентина Бобырева, говорится в определении суда.



Требование о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках заявления конкурсного управляющего банка к Бобыреву о признании недействительным соглашения от 30 августа 2016 года о расторжении договора ипотеки и применении последствий недействительности сделки.

Однако суд посчитал, что приведенные заявителем доводы сами по себе не являются доказательствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер и свидетельствующими о том, что имеется реальная угроза причинения значительного ущерба. Конкурсным управляющим не указан размер денежных средств, подлежащих аресту, также не поименовано имущество, подлежащее аресту, заметил суд.

Ранее АСВ подало иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении 14 лиц, контролировавших банк «Нефтяной Альянс», к субсидиарной ответственности и взыскании с них 6,4 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по замещению денежных средств и иных рыночных активов банка «Нефтяной Альянс» на заведомо невозвратную ссудную и дебиторскую задолженность физических и юридических лиц или имущество неравноценной стоимости. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролировавшими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило АСВ. В результате указанных действий произошло существенное ухудшение финансового положения банка «Нефтяной Альянс», что явилось, по мнению агентства, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.