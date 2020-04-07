Юг-Инвестбанк ввел вклад «Точный». Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Срок составляет 550 дней и разделен на три периода начисления процентов: за 90 дней (включительно) нахождения денежных средств во вкладе — 6,3%, от 91-го дня по 180-й день (включительно) — 6%, от 181-го дня по 550-й день — 5%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,38% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора от 181 дня проценты выплачиваются по ставке 5% годовых.

Выплата процентов — ежемесячно.