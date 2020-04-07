Банк «Траст» в рамках дела о банкротстве ООО «О1 Груп Финанс» (O1 Group Finance), эмитента ценных бумаг в O1 Group бизнесмена Бориса Минца, предъявил к компании четыре требования на общую сумму более 74 млрд рублей, следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

Суд должен был рассмотреть требования в конце марта, однако из-за ограничительных мер, принятых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, заседания перенесены на конец июня. Суд также отложил на 25 июня рассмотрение дела о банкротстве «О1 Груп Финанс» по существу. Сейчас в отношении компании введена начальная процедура банкротства — наблюдение.

«Траст», на базе которого создан Банк непрофильных активов (БНА), подал к O1 Group Finance требования на 42,4 млрд, 27,5 млрд, 2,8 млрд и 1,5 млрд рублей. Кроме того, несколько требований к должнику почти на 105 млрд рублей предъявила компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», представитель владельцев облигаций O1 Group Finance. Наблюдение в этой компании Арбитражный суд Москвы ввел в сентябре по заявлению зарегистрированной на Кипре компании Delahassie Limited, включив задолженность перед ней в размере более 1,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов O1 Group Finance. Временным управляющим утвержден Андрей Соколенко.

O1 Group Finance в бизнес-группе Минца занималась привлечением финансов через выпуск ценных бумаг. С 2016 года Минц проживал на Мальте, а в 2018 году вместе с семьей обосновался в Лондоне. В конце января Басманный суд заочно арестовал сыновей Минца Александра и Дмитрия, а в феврале — и самого миллиардера по уголовному делу о растрате 34 млрд рублей.