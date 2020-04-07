Меньше всех в России получают работники сферы образования и сельского хозяйства. Самые высокие средние зарплаты отмечены у работников, занятых в добыче полезных ископаемых и в области информации и связи, следует из данных Росстата.

Согласно статистике, начисленная зарплата работников сферы образования составляет в среднем 31 676 рублей. Руководители в этой сфере получают в среднем 56 139 рублей, специалисты — 37 043 рубля, а рабочие — 17 927 рублей. В организациях, занятых административной деятельностью, средняя начисленная зарплата составляет 37 917 рублей. Работники сферы гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания зарабатывают в среднем 37 930 рублей. Занятые в сельском и лесном хозяйстве получают около 35 337 рублей, а работники сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 35 702 рубля.

Средняя зарплата для удаленных сотрудников в РФ увеличилась почти на 10% Аналитики также отметили, что самая высокая доля вакансий в сфере массовых профессий с графиком «удаленная работа» в целом по России наблюдалась в сферах консультирования, страхования, а также маркетинга и рекламы.

Самая большая средняя зарплата отмечается у работников сферы добычи полезных ископаемых, около 77 119 рублей. При этом зарплата руководителей составляет в среднем 130 209 рублей, специалистов — 93 121 рубль, а рабочих — 64 845 рублей. Работники организаций, занятых деятельностью в области информации и связи, зарабатывают в среднем 67 994 рубля. Руководители в этой сфере получают в среднем 127 136 рублей, а специалисты — 63 916 рублей.

Средняя зарплата работников профессиональной, научной и технической деятельности, по данным Росстата, составляет около 66 621 рубля. В сфере строительства получают в среднем 59 946 рублей.

Данные приведены по результатам выборочных исследований Росстата за октябрь 2019 года.