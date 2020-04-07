Рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков, чьи долгосрочные рейтинги дефолта эмитента основываются на их рейтингах устойчивости, до «негативного». Сами РДЭ банков подтверждены, следует из релиза агентства.

Изменение прогноза отражает давление, которое оказывают на финансовые профили этих банков распространение коронавируса, снизившиеся нефтяные цены и обусловленный этими факторами экономический спад.

Список банков, затронутых рейтинговым действием, включает:

Райффайзенбанк (рейтинг «ВВВ»);

Альфа-Банк («BB+»);

Совкомбанк («BB+»);

Московский кредитный банк («BB»);

Тинькофф Банк («BB»);

«Санкт-Петербург» («BB»);

СДМ-Банк («BB»);

Челиндбанк («BB»);

Примсоцбанк («BB»);

«Левобережный» («BB»);

Хоум Кредит Банк («BB-»);

Экспобанк («BB-»);

Локо-Банк («BB-»);

«Уралсиб» («BB-»);

Кредит Европа Банк («BB-»).

Уточняется, что прогноз по рейтингу Альфа-Банка был изменен на «негативный» с «позитивного», у остальных банков — со «стабильного».

Fitch также изменило на «негативный» прогноз по рейтингу компании «Соллерс-Финанс», лизинговой «дочки» Совкомбанка, и по рейтингу ABH Financial Limited, холдинговой компании Альфа-Банка.

Также Fitch понизило до «BB-» с «BB» рейтинги субординированного долга второго уровня Альфа-Банка и Совкомбанка и подтвердило аналогичные долговые рейтинги МКБ (на уровне «B+») и Сбербанка (на уровне «BBB-»).

Кроме того, агентство подтвердило банку «Аверс» долгосрочные РДЭ на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом: по мнению Fitch, финансовый профиль этого банка несколько более устойчив к экономическому спаду.



В числе прочего в сообщении Fitch отмечается, что банки, прогноз по рейтингам которых был пересмотрен, в целом входят в период экономического спада с достаточными запасами капитала, комфортным уровнем ликвидности и без значительного объема проблемных ссуд, по которым не созданы резервы.

