Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, когда платежи в госбюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, включив туда такую возможность при банкротстве граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Бюджетный кодекс содержит закрытый перечень случаев признания безнадежными долгов по платежам в госбюджет, относя к ним в том числе банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидацию юрлиц и смерть граждан.

Закон относит к подобным случаям и признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем (ИП), а также исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого госреестра юрлиц.

Одновременно в нем учтены положения, допускающие возможность признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в случае освобождения физлица от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии или помилования, либо если суд принял решение о невозможности взыскания, в частности, из-за истечения отведенного на это срока.

Замминистра финансов Владимир Колычев ранее объяснял, что безнадежной ко взысканию в случаях исключения юрлиц из ЕГРЮЛ будет признана задолженность в 60 мдрд рублей. Эта задолженность, по его словам, де-факто уже безнадежна, а закон лишь позволит признать ее таковой.