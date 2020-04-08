Бесплатная внесудебная процедура банкротства может быть применена, по оценкам Минэкономразвития, в отношении порядка 200 тыс. граждан. Об этом заявил в среду заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в интервью телеканалу «Россия-1».

«Предполагается до 200 тысяч [человек]. Но это мы говорим о тех, кто в принципе под эту процедуру может попасть», — сказал он.

По словам Торосова, претендовать на эту процедуру сможет гражданин, общий размер долга которого составляет от 50 тыс. до 700 тыс. рублей и у которого нет имущества. В министерстве прорабатывается вопрос о том, чтобы сделать бесплатное банкротство доступным для социально незащищенных слоев общества, добавил замминистра.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме ускорить принятие законопроекта о внесудебном порядке признания гражданина банкротом, обеспечив повышение доступности этой процедуры для малообеспеченных. Документ опубликован 29 марта на сайте Кремля. 30 марта Минэкономразвития внесло в правительство РФ поправки в законопроект «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина. Граждане смогут подавать публичное заявление самостоятельно через МФЦ или арбитражного управляющего, подача заявления через МФЦ будет бесплатной.