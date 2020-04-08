Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Татагропромбанке, 27 марта подало в Арбитражный суд Татарстана иск к бывшим контролирующим лицам кредитной организации. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в АСВ.

«О взыскании убытков с бенефициара ООО «Татагропромбанк» Мусина Р. Р., а также с руководителей ООО «Татагропромбанк» Хайдарова А. Ф., Федорова А. В., Батталовой А. А., Каримовой Л. Ф. на сумму 1,2 млрд рублей», — указано в сообщении агентства.

В частности, Алексей Федоров на момент отзыва у банка лицензии исполнял обязанности председателя правления, Алина Батталова и Люция Каримова входили в правление.

АСВ в ходе конкурсного производства установило, что руководителями Татагропромбанка совершались действия по переводу денежных средств в Татфондбанк, Интехбанк, предоставлению безнадежных кредитов, приобретению безнадежных прав требования, предоставлению банком собственного недвижимого имущества в залог Татфондбанку в качестве обеспечения исполнения обязательств по выданному Татфондбанком кредиту технической организации.

Напомним, что Роберт Мусин входил в число конечных бенефициаров не только Татагропромбанка, но и Татфондбанка.

Кроме этого, Хайдаров и Федоров отвечают за ненадлежащую организацию системы управления Татагропромбанком как лица, исполнявшие обязанности его единоличного исполнительного органа, а Мусин — как лицо, имевшее фактическую возможность определять действия банка, следует из сообщения АСВ.

Лицензия у Татагропромбанка была отозвана 5 апреля 2017 года. ЦБ тогда, в частности, сообщал, что «Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий на осуществление банковских операций капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд рублей».



Позже в том же году Татагропромбанк был признан банкротом.