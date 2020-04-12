Росбанк реализовал возможность оплаты страхования по ипотеке в мобильном приложении. Теперь клиенты «Росбанк Дом» могут внести очередной страховой взнос по ипотечному договору, не выходя из дома, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для внесения платежа необходимо в разделе ипотечного кредита выбрать пункт «Оплата страхования» и выбрать договор страхования, по которому необходимо внести платеж. Если у клиента оформлена только одна страховка, он сразу сможет увидеть реквизиты и сумму для оплаты», — говорится в релизе.

Далее клиенту нужно будет выбрать счет, с которого будет производиться оплата, проверить реквизиты платежа и выбрать пункт «выполнить». После этого клиенту на мобильный телефон будет направлен код, который нужно будет указать в соответствующем поле и подтвердить платеж.