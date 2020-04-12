Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) продлил срок действия условий по вкладам для тех, кто сейчас находится на карантине и не имеет доступа к своим сбережениям, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Таким образом, по вкладам, открытым в офисах УБРиР, срок действия которых заканчивается с 8 по 30 апреля 2020 года, будут начисляться проценты по текущим ставкам вплоть до 30 мая 2020-го.

«Теперь клиенты могут спокойно соблюдать правила карантина, а их деньги продолжат «работать» и приносить дополнительный доход на 1—2% выше текущих предложений на рынке», — прокомментировала руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.