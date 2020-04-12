«Яндекс.Касса» запустила новую технологию для бизнеса — прием платежей по автообновляемым данным карт Visa и Mastercard. С его помощью компании смогут снизить число отказов при приеме оплаты с просроченных, утерянных или заблокированных карточек, сообщает пресс-служба сервиса.



«Сервис «Яндекс.Кассы» работает на базе технологии токенизации, автоматически проверяет актуальность сохраненных данных карты, обновляет их, если покупатель выпустил новую карточку, и проводит платеж. Новое решение поможет компаниям, которые принимают оплату по подписке или в один клик, сохранить постоянных покупателей», — говорится в релизе.

По данным сервиса, российские онлайн-компании каждый месяц недополучают совокупно примерно 100 млн рублей из-за отклоненных платежей с просроченных, утерянных или заблокированных карт. Около половины этой суммы приходится на карточки с истекшим сроком действия.

Прием платежей по автообновляемым данным карт работает просто. Когда покупатель привязывает карту при первом расчете, «Яндекс.Касса» обменивает ее данные у Visa или Mastercard на специальный токен. При дальнейших платежах «Яндекс.Касса» по токену проверяет карточку у платежной системы. Если клиент перевыпустит карту, информация о ней автоматически обновится, и оплата пройдет успешно.

«Новая услуга «Яндекс.Кассы» подойдет компаниям и организациям любых размеров и направлений. В случае с платежами по подписке это может быть оператор мобильной связи, провайдер платного телевидения, домашнего Интернета, онлайн-кинотеатр, сервис объявлений, компьютерных программ, хостинга, погашения кредитов, благотворительная или краудфандинговая площадка. Оплату в один клик привязанными картами обычно принимают онлайн-ретейлеры, игровые сервисы, приложения доставки еды или, например, заказа такси», — отмечается в релизе.



За использование новой услуги компаниям не придется платить дополнительную комиссию. Для платежей по токенам в «Яндекс.Кассе» действуют такие же лимиты, как для оплаты банковскими картами.