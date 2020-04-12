Расходы населения на товары и услуги с 30 марта по 5 апреля снизились на 22,9% по сравнению с предшествующей неделей. Почти такое же изменение наблюдается относительно сопоставимой недели прошлого года (−23,3%). Об этом свидетельствуют данные исследования лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».



В случае если текущие уровни потребления сохранятся до конца месяца, это подразумевает прямой вычет из ВВП в размере порядка 900—950 млрд рублей (0,9% от годового объема), а возможно, и более, полагают аналитики лаборатории «СберДанные».

Основной удар приходится на сектор услуг. Здесь с 30 марта по 5 апреля безналичные расходы снизились на 58,8% относительно сопоставимого периода прошлого года. При этом начал быстро падать и спрос на товары, чего до апреля не отмечалось. Общее изменение составляет минус 11,3% год к году, без учета сегмента «Продуктовые магазины» (−37,3%).

Аналитики лаборатории «СберДанные» видят ряд категорий, где даже абсолютная величина трат постепенно приближается к нулю. Уже несколько недель подряд в сегментах «Авиабилеты», «Турагентства», «Отели» фиксируются лишь минимальные продажи. В начале месяца к ним прибавились «Спорт», «Салоны красоты», «Развлечения». Такая же ситуация — в других крупных товарных категориях: «Одежда и обувь» (−94,2% год к году), «Мебель и предметы интерьера» (−81%). Прекратились покупки бытовой техники и электроники. По итогам отчетной недели траты здесь падают на 58,2% год к году.

Повышенный спрос сохраняется только в категориях первой необходимости: продовольствии и медицинских товарах. Кроме того, вторую неделю подряд отмечается всплеск расходов в категории «Винные магазины» (+31% год к году), причем без характерной внутринедельной сезонности. В рассматриваемый период также зафиксирован рост покупок в сегменте «Цифровые товары», что, по всей видимости, связано с началом периода самоизоляции.

Часть дополнительных покупок в сегменте «Продукты» может быть обусловлена тем, что россияне больше не посещают кафе и рестораны. Подтверждением этого будет сохранение повышенного уровня трат в продовольственных магазинах. Однако это, по мнению аналитиков, единственная категория, в которой спрос может оказаться более или менее устойчивым. В остальных сегментах динамику потребительских расходов можно охарактеризовать как отвесное падение, заключают эксперты.