Клиенты Банка ДОМ.РФ — держатели Mastercard и Mastercard BusinessCard теперь могут совершать бесконтактные платежи часами Garmin с помощью сервиса Garmin Pay, следует из релиза кредитной организации.

Для подключения сервиса необходимо в приложении Garmin Connect на платформе iOS или Android создать электронный кошелек для часов Garmin и вручную добавить в него данные карты.

«С помощью часов Garmin можно бесконтактно совершать покупки в магазинах. Платежи безопасны, покупку нельзя совершить, пока часы Garmin не активированы специальным кодом, а при обработке платежей вместо реквизитов карты используется уникальный цифровой код — токен», — отметили в банке.