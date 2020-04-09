Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализировал рынок фрилансовых услуг в России в настоящее время, которые дают возможности онлайн-заработка в условиях работы из дома. Об этом Роскачество сообщает в четверг.

«Развитие Интернета определяет профессии будущего, поэтому сегодня «люди онлайна»: блогеры, таргетологи, SMM-менеджеры и веб-дизайнеры — не сидят без дела, а продолжают работать и зарабатывать, некоторые — даже больше, чем до начала кризиса», — пояснил замглавы Роскачества Илья Лоевский.

Он считает, что настоящее время, когда в стране введен период самоизоляции, можно рассматривать как время возможностей. Наиболее актуальная из них сейчас — это научиться использовать современные технологии и, возможно, начать на этом зарабатывать.

Вот список востребованных профессий в настоящее время, которым можно обучиться и зарабатывать не выходя из дома:

Таргетолог. Это специалист, который правильно настраивает и корректирует рекламу в случае ее недостаточной эффективности.

SMM-специалист занимается продвижением компании, ее бренда, товаров и услуг в социальных сетях.

Веб-дизайнер сейчас необходим любой компании, которая настроена на онлайн-продажи, нужен как минимум интернет-cайт. За один одностраничный сайт, как правило, готовы заплатить от 5 000 до 15 000 рублей.

Копирайтер — это еще одна достаточно востребованная специальность в Интернете.

«Таргетолог может брать за свои услуги от 5 000 рублей в месяц за базовый таргет и до 300 000 рублей за сложные проекты с большими бюджетами. Некоторым удается вести пять-шесть клиентов», — пишет Роскачество.

Начинающий SMM-специалист может зарабатывать от 5 000 до 25 000 рублей в месяц. Веб-дизайнер за один одностраничный сайт может получить от 5 000 до 15 000 рублей. Средняя цена за пост копирайтера составляет 3 000 рублей.