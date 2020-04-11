Большинство заемщиков МФО считают, что падение рубля к основным валютам никак не повлияет на их финансовое положение. Таковы данные исследования онлайн-платформы Webbankir. Среди заемщиков с доходом свыше 100 тыс. рублей таких 47%, среди тех, кто зарабатывает до 40 тыс. рублей, — более 63%.

«55,5% опрошенных ответили, что падение рубля никак не повлияет на их финансовое положение. 24,4% считают, что оно незначительно ухудшится. То, что финансовое положение ухудшится значительно, отметили лишь 17,2% респондентов. При этом нашлись и такие, кто заявил, что падение курса рубля скажется на их благосостоянии положительно, — 2,9%. Оптимистичнее всего к снижению рубля относятся заемщики, чей ежемесячный доход не превышает 40 тысяч рублей. Среди них 63,3% уверены, что колебание курса никак не отразится на их материальном положении. Большинство опрошенных объяснили это тем, что они не хранят деньги в валюте (73%), не пользуются импортными товарами и не отдыхают за рубежом (21%). Впрочем, были и те, кто объяснил свой ответ тем, что «хуже быть уже не может» (13%)», — говорится в релизе.

Согласно исследованию, 23,3% опрошенных с доходом до 40 тыс. рублей полагают, что их финансовое положение ухудшится, правда, незначительно. Большинство респондентов в этой категории (71,4%) связывают это с тем, что подорожают не только импортные, но и российские товары.

Менее всего в завтрашнем дне оказались уверены те, кто получает более 100 тыс. рублей в месяц. «Лишь 46,8% заемщиков из этой категории сообщили, что падение курса рубля на них никак не повлияет. Из них 48,5% объясняют это тем, что они не хранят деньги валюте, не пользуются импортными товарами и не отдыхают за рубежом. 27,6% заемщиков ссылаются только на то, что у них нет валютных сбережений. Наконец, 4,2% респондентов считают, что курс доллара скоро стабилизируется», — отметили в Webbankir.