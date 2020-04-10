Еврогруппа согласовала антикризисный пакет в размере 500 млрд евро в ответ на ситуацию с коронавирусом, сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.



По информации главы Еврогруппы Марио Сентено, речь идет о трех направлениях работы — поддержке работников, бизнеса и самих стран. В этом контексте Сентено упомянул ряд инструментов, общий объем которых составляет «примерно половину триллиона евро».

Среди этих инструментов Сентено назвал предложенный ранее Еврокомиссией механизм Sure. Он предполагает создание фонда гарантий от стран ЕС на 25 млрд евро, под которые можно будет собрать и выдать этим странам займы на сумму до 100 млрд. Sure предназначен для поддержки работников.

Кроме того, Сентено упомянул и объявленную ранее поддержку со стороны Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Речь идет также о фонде гарантий на 25 млрд евро, с помощью которого можно будет поддержать компании ЕС, включая малый и средний бизнес, на сумму около 200 млрд.

Новым согласованным инструментом является кредитование стран еврозоны со стороны ESM — Европейского механизма стабильности, на сумму приблизительно 240 млрд евро. Эти займы будут предоставляться по очень низким ставкам, их выделение может начаться уже в течение двух недель, если эта кредитная схема будет согласована в странах еврозоны, сообщил руководитель ESM Клаус Реглинг.

«Единственным требованием для доступа к этой кредитной линии будет обязательство страны использовать эти средства для поддержки внутреннего финансирования прямых и косвенных расходов на здравоохранение, лечение и профилактику, связанную с COVID-19», — говорится в сообщении Еврогруппы.