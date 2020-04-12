Ни разу не пользовались кредитом или кредитной картой 12% россиян, а 15% не знают о рефинансировании, показал опрос Райффайзенбанка. В исследовании приняли участие более 700 человек из 16 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург.



Согласно опросу, 65% пользовались кредитными продуктами многократно, 23% прибегали к этому единожды. 47% из тех, кто ни разу не пользовался кредитными продуктами, считают этот финансовый инструмент невыгодным, 40% обходятся собственными деньгами, а 8% получили отказ. Среди иных причин отмечали также отсутствие такой необходимости и религиозные убеждения.

Самый популярный кредитный продукт — кредитная карта, она активна у 69% респондентов. При этом чаще всего в комплекте с ней оформляют еще и потребительский кредит (44%). Меньше всего популярностью пользуется автокредит: он есть только у 9% опрошенных. В комплекте с ним чаще всего оформляют кредитку (70%).



Половину и больше половины своего заработка на оплату банковского займа отдают 15% опрошенных. У 31% на оплату кредитов уходит менее 10% от дохода. Равное количество опрошенных (по 17%) тратят на погашение кредита 10% и 20% от своего дохода. У 13% кредиты ежемесячно занимают 30% от зарплаты, а у 7% опрошенных — 40%.

Менее года платить по кредитам осталось 41% опрошенных, 22% — от двух до четырех лет, а более пяти лет — 16%. При этом большинство знакомы с инструментами снижения долговой нагрузки, а не знают о рефинансировании лишь 15% респондентов.

«Рефинансирование — простой и удобный способ снизить долговую нагрузку. Этот инструмент позволяет пересмотреть условия кредита или объединить несколько займов в один, тем самым избежать дополнительных переплат по процентам, — рассказал руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов. — Мы предлагаем возможность рефинансировать кредиты по единой для всех заемщиков фиксированной ставке 10,99%. Программа распространяется на кредитные карты, а также на кредиты на недвижимость, потребительские цели и приобретение автомобиля».

После рефинансирования большинству (58%) опрошенных удалось снизить ежемесячный взнос по кредиту на сумму от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей, 38% — до 1,5 тыс. рублей, а 5% стали платить меньше 10 тыс. рублей.

Освободившиеся деньги 59% участников опроса потратили на текущие расходы, 13% — на отпуск и 6% — на приятные, но не обязательные мелочи. 21% стали откладывать эти деньги, а 11% не заметили, что свободных средств у них стало больше.