Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Сбербанк сообщил, что по всем договорам вкладов, которые заканчиваются с 30 марта по 5 мая, банк продолжит начислять клиентам проценты по ставке, действующей на момент окончания договора до 6 мая. Данные условия распространяются и на тех, у кого в настоящий момент есть промовклад: начисления будут проходить по повышенным ставкам, прописанным в условиях договора по вкладу.

Владбизнесбанк предлагает открыть вклад «Накопительный Онлайн». Оформить продукт можно в интернет-банке либо мобильном приложении. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, максимальная сумма — 3 млн рублей. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 4,5% годовых. Пополнение возможно в пределах максимальной суммы вклада.

Банк «Восточный» повысил ставки в долларах и евро по вкладу «Восточный». Доходность депозита в долларах (на 91, 181, 367 дней) составит 0,9—1,1% (вместо 0,01%), в евро (на 31, 91, 181, 367 дней) — 0,1—0,3% годовых (ранее — 0,01%).

РГС Банк расширил возможности по вкладу «Главная дорога»: теперь он доступен не только в рублях, но и в долларах США. Клиенты могут разместить средства в валютный вклад на сумму от 500 долларов США на 367 дней по ставке 0,5% годовых, с выплатой процентов в конце срока. Частичное снятие и пополнение депозита не предусмотрены.

Газпромбанк предоставил желающим возможность оформить вклад «Успех» под 6,3% годовых дистанционно, не выходя из дома. Клиенты банка могут оформить вклад онлайн в мобильном приложении «Телекард 2.0», находясь в любом населенном пункте. Вклад под 6,3% годовых можно открыть на 181 день на сумму от 15 тыс. рублей. Максимальная сумма неограниченна.

Банк «Пойдем!» ввел вклад «Капитал+». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — три месяца. Доходность составляет 7% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты перерасчету не подлежат. Выплата процентов — в конце срока.

Примсоцбанк повысил доходность вклада «Весенний», а также ввел новый депозит — «Спринт VIP». Вклад «Весенний» открывается на сумму от 10 тыс. рублей сроком на шесть месяцев. При оформлении депозита в отделении банка процентная ставка составит 6,2%, в интернет-банке — 6,3% годовых. Прежние ставки — 5,8—5,9%. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Банк «Реалист» предлагает вклад «Время роста». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 100 долларов или евро. Срок — от 95 до 370 дней. Процентные ставки в рублях составляют 4,4—5,8%, в долларах — 0,2—0,6%, в евро — 0,01% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение всего срока действия договора.

Банк «Оранжевый» повысил ставки по трем вкладам в рублях. Так, депозит «Можно все» (на один и два года) можно открыть на сумму от 100 тыс. рублей под 5,6—5,9%, от 500 тыс. рублей — под 5,7—6% годовых. Прежние ставки — 5,4—5,8%. Вклад «Привилегия» (от 3 млн рублей на полтора года) размещается под 6,3% годовых (вместо 6%).

Росгосстрах Банк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,25—0,5 процентного пункта. Доходность депозита «Главная дорога» составит 5,75% годовых. Пополнение не предусмотрено. «Движение вперед» открывается под 5,25% годовых. Возможны дополнительные взносы. Минимальная сумма вкладов — 50 тыс. рублей. Срок — 367 дней. При открытии онлайн, а также для клиентов банка процентные ставки будут увеличены на 0,25 п. п.

Эс-Би-Ай Банк повысил ставки по вкладу «Свои правила» в рублях. Доходность депозита при оформлении в отделении составит 6,3—6,55% (вместо 6—6,4%), онлайн — 6,55—6,8% (ранее — 6,25—6,65%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки: 181, 367, 548, 730 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Руснарбанк повысил ставки по депозитам в рублях. Так, «Максимальный комфорт» (на 367 дней) открывается под 5—5,5% годовых (вместо 4—4,5%). Доходность депозита «Накопительный» составит 5,6—6,1% (ранее — 4,45—4,85%), «Пенсионный» — 5,7—6,1% годовых (прежде — 4,55—4,85%). Срок депозитов — 181, 367, 730 дней.

Банк «Оранжевый» предлагает открыть новые вклады — «Весенний 2020» и «Весенний 2020 онлайн». Минимальная сумма первоначального взноса — 100 тыс. рублей, максимальная сумма — 3 млн. Так, процентная ставка по «Весеннему 2020» (на 730 дней) составляет 6,6% годовых (с первого по 370-й день — 6,8%, с 371-го по 730-й день — 6,4% годовых). В случае досрочного расторжения договора проценты за истекший полный период хранения вклада сохраняются.

Клиенты Абсолют Банка пенсионного возраста смогут открыть вклад «Пенсионный» дистанционно в интернет-банке «Абсолют Online» или мобильном приложении «Абсолют Mobile» и получат дополнительную надбавку к действующим ставкам в размере от 0,15 до 0,3 п. п. К действующим ставкам по вкладу «Пенсионный» за открытие онлайн полагается надбавка в 0,15 п. п. при сроке вклада 91—367 дней и 0,3 п. п. при сроке вклада 368—730 дней.

Банк «Зенит» ввел сезонный вклад «Весенний». Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 5,85% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора начисление процентов происходит по ставке вклада до востребования. Оформить вклад можно в офисе, интернет-банке или мобильном приложении.