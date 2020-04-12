• Прогнозы для российской и мировой экономики становятся все мрачнее. Министр финансов РФ Антон Силуанов констатировал, что «тучные» времена прошли и ситуация с коронавирусом привела к наступлению новой реальности в экономике. Аналитики отмечают, что кризис в экономике России пока разворачивается по жесткому сценарию. Консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает снижение ВВП на 1,4% в 2020 году и увеличение в 2021-м на 2,3%. Согласно обновленному прогнозу Fitch, российский ВВП сократится в 2020 году на 1,4%, а в 2021 году прибавит 2,2%. В McKinsey & Company и вовсе полагают, что российская экономика в 2020 году уменьшится в лучшем случае на 3,8%, в худшем — на 10,2%. По данным Bloomberg, суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения нового коронавируса эксперты оценивают более чем в 5 трлн долларов в течение двух лет. При этом в Oxfam полагают, что в нищете из-за коронавируса могут оказаться более 500 млн человек. МВФ же предвидит худший экономический спад со времен Великой депрессии. Более пессимистичными становятся и прогнозы для банков. Так, Moody's ухудшило прогноз по банковской системе России до «негативного», а Fitch изменило на «негативный» прогноз по рейтингам 15 банков РФ.

• На уходящей неделе в банковском секторе произошло сразу несколько заметных событий. Банк России продал свой пакет акций Сбербанка правительству за 2,14 трлн рублей. В феврале министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что сумма сделки составит около 2,5 трлн рублей. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сделку было решено закрыть, поскольку деньги экстренно требуются для финансирования текущих расходов бюджета. Также на этой неделе стало известно, что средняя максимальная ставка топ-10 банков по депозитам физлиц в рублях за третью декаду марта увеличилась до 5,38% годовых с минимального за всю историю наблюдений уровня в 5,15%. Эксперты McKinsey полагают, что банки могут поднять ставки по вкладам на 1—2 процентных пункта для поддержания рублевой ликвидности. А в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал поправки в закон «О потребительском кредите», в рамках которых планируется запретить банкам включать в кредитный договор пункт о неснижаемом остатке на счете, навязывать клиентам дополнительные услуги и единовременную оплату страховки по кредиту.

• Между тем кредитные каникулы, о которых объявил президент в своем первом обращении к гражданам в связи с распространением коронавируса и на которые многие рассчитывали, оказались доступны не для всех. На этой неделе правительство утвердило максимальный размер кредита для каникул. Например, по потребительскому кредиту эта сумма составила 250 тыс. рублей, а по ипотечному — 1,5 млн рублей. Правда, в Кабмине уточняли, что порог по ипотеке в ряде регионов могут повысить. Однако эксперты предупреждали, что кредитные каникулы могут оказаться недоступными для значительной части заемщиков. Так, среди заемщиков по ипотеке и автокредитам претендовать на них смогут менее половины. Пришлось снова вмешаться президенту: Владимир Путин поручил правительству сделать кредитные каникулы доступными для большего числа граждан. В пятницу Михаил Мишустин сообщил, что утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы. Так, для Москвы предельный размер составит 4,5 млн рублей. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что банки отказали по 85% рассмотренных заявок на реструктуризацию кредитов физлиц, однако «текущая статистика в значительной степени отражает данные по реструктуризации до вступления в силу закона о льготном периоде по кредитам».

• В ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом в России президент РФ Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса и предупредил, что «нельзя останавливать экономику». А в пятницу очередной пакет мер по защите интересов граждан и поддержке кредитования экономики утвердил Банк России. Уже предложенные, только готовящиеся и необходимые меры поддержки граждан, бизнеса и экономики много обсуждались на уходящей неделе. Так, «большая четверка» российских бизнес-объединений в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложила предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка работников компаний, столкнувшихся с вынужденной приостановкой работы. Они также предлагают вернуть до 30% средств, уплаченных компаниями в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев. Кроме того, ряд профильных ассоциаций и представителей бизнеса обратились в правительство с просьбой признать карантин форс-мажором и отменить на его время арендные платежи. По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, но в ближайшее время требуется дополнительная поддержка бизнеса еще на 2—3% ВВП. А в «Деловой России» оценили объем необходимой господдержки экономики в 8—10% ВВП.

• Один из самых острых вопросов, которые сейчас волнуют россиян, — риск потери работы или снижения зарплаты на фоне кризиса. Национальное рейтинговое агентство ожидает увеличения безработицы до 9% от экономически активного населения в 2020 году. В Роструде при этом подчеркивают, что отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками. На этой неделе премьер-министр подписал необходимые распоряжения для поддержки граждан, потерявших работу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска во время нерабочего периода, правительство решит, какие меры могут быть приняты в этой ситуации. По данным ЦСР, почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет. Кроме того, половина компаний начала оптимизацию фонда оплаты труда. Между тем средняя зарплата в вакансиях на удаленную работу, которые на фоне режима самоизоляции становятся все более востребованными, в целом по России выросла за год на 9,8%, до 44 900 рублей. Центр цифровой экспертизы Роскачества даже подготовил список востребованных профессий, которым можно обучиться и зарабатывать не выходя из дома.



• В условиях неопределенности россияне начали экономить и откладывать крупные покупки. Тщательнее следить за расходами стали 67% участников исследования Rate & Goods. Также среди тех, кто экономит, 64% отложили покупку техники, 63% указали, что стали гораздо менее расточительными благодаря закрытию на карантин магазинов, торговых центров и кинотеатров. По данным «Первого ОФД», число покупок в среднем по России с 30 марта по 5 апреля по сравнению со средними значениями февраля — марта снизилось на 42%. Между тем на фоне подорожания многих видов продуктов питания и других товаров на горизонте снова возникла угроза разгона инфляции. На этой неделе стало известно, что крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в зависимости от категории рост составит от 5% до 20%. Ретейлеры заверяют, что принимают меры для смягчения этого эффекта для потребителей. При этом председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение о возможности заморозки цен на продукты.