Количество банков в России продолжит сокращаться в 2020 году, при этом по объективным экономическим причинам игроки будут уходить с рынка чаще, чем в предыдущие годы, пишет «Прайм», ссылаясь на директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирину Носову. По ее словам, благодаря ужесточению в последние несколько лет регуляторных требований к банкам российские кредитные организации намного более устойчивы к неблагоприятным экономическим условиям, чем в 2008—2009 и 2014—2015 годах. В первую очередь это касается девалютизации баланса банков и применения повышенных коэффициентов по розничным кредитам, что сдерживало рост принимаемых кредитных рисков и «резервировало» капитал.

«В то же время мы ожидаем продолжения сокращения количества кредитных организаций в этом году. Игроки будут уходить с рынка по объективным экономическим причинам чаще, чем в предыдущие годы, кроме того, также будут иметь место случаи, связанные с выявлением нарушений закона», — отметила Носова. По ее словам, ухудшение экономических условий в первую очередь находит отражение в снижении реальных доходов населения, а также выручки предприятий малого и среднего бизнеса.

Глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин считает, что из-за негативного влияния пандемии на экономику РФ в целом и финансовый сектор в частности «в обозримом будущем вполне можно ожидать роста санаций и отзывов лицензий кредитных организаций». Но, скорее всего, регулятор в ближайшие месяцы не будет предпринимать активные действия в этой области, так как нужно время для оценки негативных последствий, отметил эксперт.

В Альфа-Банке прогнозируют рост количества отзывов лицензий По словам Владимира Верхошинского, «это произойдет совершенно точно».

В рейтинговом агентстве НКР ожидают, что лицензий лишатся 25—30 кредитных организаций, что даже несколько меньше 2019 года. Также еще несколько банков сдадут лицензии вследствие добровольных ликвидаций и реорганизаций.

«Нынешний кризис для банков будет в краткосрочной перспективе отчасти купирован действиями ЦБ, который позволил банкам не ухудшать оценку финансового положения и обслуживания долга заемщиков. В долгосрочной перспективе оценка затруднена, поскольку никто сейчас не в состоянии спрогнозировать глубину и продолжительность глобальных проблем из-за пандемии COVID-19», — заявил старший управляющий директор НКР Александр Проклов.