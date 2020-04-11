• ВВП — минус 20%, кризис неплатежей, убытки у страховых компаний. Как нерабочий апрель и пандемия коронавируса изменят российскую экономику в целом и финансовую отрасль в частности? В этом разбирался Банки.ру.

• Кризис и коронавирус перевернули окружающую действительность с ног на голову. О том, что делать с деньгами и что делать, если денег нет, можно узнать в публикации «Денежный вопрос: как управлять личными финансами во время пандемии».

• Дебетовая карта с неограниченным кешбэком 1,5% на все от Райффайзенбанка — уникальный продукт. О том, является ли фиксированный кешбэк преимуществом перед плавающим размером кешбэка по картам конкурентов, можно узнать в «Разборе Банки.ру».



• В России появилось новое понятие — нерабочие дни. О том, что это такое, кому можно продолжать работу и как ее оплачивать, можно ли в апреле попасть под увольнение или сокращение зарплат, можно узнать в рубрике #оденьгахпросто.

• Экономический спад, вызванный борьбой с коронавирусом, неизбежно приведет к падению доходов и к росту мошенничества, в том числе в страховании. Помогут ли страховщикам страховые детективы, выясняем здесь.