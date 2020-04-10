Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что утвердил повышение размера кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы.

«Чтобы помочь им [людям] в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет приостановить временно выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту», — сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что 8 апреля президент РФ Владимир Путин провел селекторное совещание с главами регионов, где представил новые меры поддержки, в том числе касающиеся ипотечного кредитования. «Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Мной подписано соответствующее постановление», — сказал Мишустин, отметив, что для большинства граждан жилье — это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома.

Премьер добавил, что в подписанном им постановлении учитываются особенности различных сегментов ипотечного рынка, так как стоимость квартир в различных регионах заметно отличается. «Так, для Москвы, где жилье, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллиона рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 миллиона рублей, а для остальных субъектов РФ — 2 миллиона рублей», — уточнил он.

По мнению премьера, эти цифры были получены на основе анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние два года. Мишустин выразил уверенность, что принятое решение поможет основному числу ипотечных заемщиков.