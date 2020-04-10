Национальные проекты пока не корректировались, но правительство РФ в нынешней ситуации само будет принимать решение о том, куда направить средства, вырученные от сделки по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли эти средства быть потрачены не на нацпроекты, а на преодоление последствий распространения коронавируса.

«Пока не было никаких корректировок национальных проектов, процесс это достаточно гибкий сейчас, очевидно, будет, поэтому именно правительство будет принимать решение о том, как и куда канализировать эти средства», — сказал Песков.