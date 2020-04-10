Международные резервы РФ на 1 апреля составили 563,473 млрд долларов против 570,381 млрд на 1 марта 2020 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в пятницу на сайте ЦБ.

Таким образом, за март объем международных резервов уменьшился на 6,908 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По данным регулятора, отрицательная месячная динамика ЗВР была зафиксирована по всем составляющим валютных резервов: объем резервов в иностранной валюте сократился с 440,019 млрд долларов на 1 марта до 433,099 млрд на 1 апреля, резервы в СДР — с 6,671 млрд до 6,631 млрд долларов, резервная позиция в МВФ — с 3,94 млрд до 3,904 млрд.

Стоимостный объем монетарного золота увеличился со 119,752 млрд до 119,84 млрд долларов.

За три первых месяца текущего года международные резервы России выросли на 9,114 млрд долларов (с 554,359 млрд на 1 января 2020-го).



За 2019 год российские резервы увеличились почти на 85,9 млрд долларов, в то время как в 2018-м показатель вырос примерно на 35,8 млрд.