Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,88% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 677,86 пункта. Индекс РТС просел на 1,16% — до отметки 1 142,07 пункта.

Акции «Норильского никеля» потеряли в цене 2,31%, «АЛРОСы» — 1,46%, Мосбиржи — 1,4%, «ЛУКОЙЛа» — 1,37%, «Газпрома» — 0,96%, Сбербанка — 0,8%. Бумаги «Тинькофф» подорожали на 1,03%, ВТБ — на 0,52%, МТС — на 0,16%, «Яндекса» — на 0,14%.



«В пятницу российский фондовый рынок снизился на умеренно негативном внешнем фоне. Так, основным поводом к продажам послужило снижение в четверг вечером рынка энергоносителей, в ходе которого ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 32 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика в Азии и отсутствие торгов на западных площадках не дали дополнительных поводов для движения нашим акциям», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Он отмечает, что «основное снижение наш рынок продемонстрировал в первые минуты торгов, после чего перешел в боковое движение у достигнутых уровней. Под конец дня на рынке наметилась некоторая коррекция на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных, которая позволила скомпенсировать часть потерь».

«В рамках прошедшей недели индекс Мосбиржи достиг цели коррекционного роста — диапазона 2 700—2 750, что говорит об увеличении вероятности разворота на рынке и возобновления нисходящей динамики», — пишет Зварич.

«Рынок акций РФ в пятницу ушел в минус, но на фоне отсутствия глобальных движений в католическом мире сегодня это нормально. Западные инвесторы сегодня отдыхают по случаю Пасхи, и это оказывает влияние на мировые уровни ликвидности», — полагает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

По ее словам, «нефть не вытянула рынок в плюс».



«Да, соглашение ОПЕК+ даже в текущем виде окажет стабилизирующий эффект в отношении нефтяных цен. Да, планы амбициозные: речь идет о снижении суточной добычи на уровне ОПЕК+ на 10 млн баррелей при мировом избытке предложения порядка 18—20 млн баррелей. Но Россия здесь оказывается одной из проигравших сторон, как бы ни хотелось в очередной раз хлопнуть дверью или предложить свои условия сделки», — пишет эксперт.