Банк России утвердил очередной пакет мер по защите интересов граждан и поддержке кредитования экономики . Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Пакет включает меры по поддержке пострадавших от пандемии компаний и корпоративного кредитования, меры по поддержке дистанционного обслуживания банковских клиентов, меры по поддержке страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов и меры по защите прав заемщиков и поддержанию устойчивого функционирования микрофинансовых институтов.



1. Меры по поддержке пострадавших от пандемии компаний и корпоративного кредитования

«По мере продолжения периода действия ограничительных мер перечень пострадавших отраслей расширяется. С временным сокращением спроса сталкивается отрасль жилищного строительства. Трудности испытывают заемщики — лизинговые компании, поскольку в их портфелях высокую долю традиционно занимают организации транспорта. На фоне снижения цен активов, которые в том числе выступают обеспечением по кредитам, банки вынуждены формировать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам», — отмечает регулятор.

В связи с этим принято решение реализовать ряд мер по поддержке корпоративного кредитования.

1.1. Ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций пострадавших отраслей, будет распространен на дополнительный перечень отраслей. Это:

жилищное строительство (при условии, что на 1 марта 2020 года ссуды, предоставленные организациям, осуществляющим жилищное строительство, были классифицированы кредитной организацией в первую или вторую категории качества);

деятельность автовокзалов и автостанций;

вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом;

производство и оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт и проведение технического осмотра;

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты). Центробанк расширил перечень отраслей, пострадавших от коронавируса Банк России расширил перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, к которым применяются регуляторные послабления при выдаче кредитов банками, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. В список вошли жилищное строительство, лизинг и организации, обслуживающие вокзалы и аэропорты.

По кредитам для организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, Банк России предоставляет банкам возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2020 года, вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Банк России также дает кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года и обусловлено распространением пандемии.

1.2. Банк России дает кредитным организациям право не ухудшать качество обслуживания долга по ссудам первой и второй категорий качества по состоянию на 1 марта 2020 года, предоставленным лизинговым компаниям, если ссуды были реструктурированы по причине того, что лизинговые компании не могут осуществлять своевременные платежи в силу реструктуризации лизинговых платежей их клиентов, финансовое положение которых ухудшилось в результате распространения пандемии.

Лизинговые компании просят ЦБ о послаблениях По словам участников рынка, наблюдается снижение спроса, ухудшение платежной дисциплины.

1.3. Центробанк предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года для находящегося на балансе имущества, а также для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к первой и второй категориям качества, использовать оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 1 января 2020 года.

1.4. Регулятор вносит изменения в подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов с целью ускоренного внедрения в России положений «Базеля III» для банков, получивших разрешение на применение этого подхода в целях расчета достаточности капитала. Эти изменения в целом позволят выровнять условия конкуренции с банками, работающими по стандартизированному подходу «Базеля III», и высвободить капитал, необходимый для поддержания объемов кредитования реального сектора экономики, поясняют в ЦБ.

Центробанк рекомендует финансовым организациям взвешенно подходить к выплате дивидендов, исходя из необходимости обеспечить свою полноценную деятельность как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Для большей определенности в отношении масштабов потерь финансовых организаций Банк России рекомендует перенести решения о выплате дивидендов за 2019 год на август — сентябрь 2020 года.

ЦБ рекомендовал финорганизациям выплачивать дивиденды за 2019 год только при устойчивом капитале Принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год следует только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу, подчеркивают в ЦБ.

2. Меры по поддержке дистанционного обслуживания клиентов

В условиях развития пандемии очень важно, чтобы финансовые сделки проводились преимущественно дистанционно, подчеркивают в Центробанке. Это позволит клиентам не посещать офисы, а кредитным организациям — не выводить на работу большое количество сотрудников. Некоторые операции, в частности открытие счета, в настоящее время требуют личного присутствия физического лица. Данное требование может быть смягчено, если целью открытия счета является проведение социально значимых платежей (перечисление алиментов, пенсий, стипендий и т. д.).

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Кроме того, в текущих условиях заключение сделок с недвижимостью, в том числе с помощью ипотеки, затруднено, в результате чего граждане часто вынуждены откладывать решение своих жилищных вопросов. Это также негативно влияет на динамику жилищного строительства. При этом ряд находящихся в работе сделок не могут быть завершены, поскольку для заключения сделки ипотечного кредитования требуется присутствие заемщика в офисе для проведения идентификации клиента.

В текущей ситуации кредитным организациям целесообразно смягчить ряд подходов в части идентификации клиентов в целях организации дистанционной работы, в том числе по предоставлению ипотеки, указывают в Центробанке. Для поддержания ипотечного кредитования за счет удаленного оформления ипотечных сделок приняты решения:

на период до 1 июля 2020 года применять в отношении кредитных организаций меры, предусмотренные статьей 74 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за допущенные кредитными организациями нарушения требований третьего абзаца пункта 5 статьи 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в части запрета открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, только в случае выявления Банком России фактов открытия кредитными организациями таких счетов на основе недостоверных идентификационных сведений;

рекомендовать кредитным организациям, в случае если у клиента имеется действительный квалифицированный сертификат, выданный действующим на момент выдачи аккредитованным удостоверяющим центром, повторно не оформлять клиенту квалифицированный сертификат у обслуживающего банка.

3. Меры по поддержке страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов

В целях предоставления страховым организациям и НПФ возможности управлять своими активами в период повышенной волатильности, а также для расширения возможностей нефинансовых компаний по привлечению финансирования Банк России принял следующие решения:

3.1. до 30 сентября 2020 года не принимать меры воздействия за нарушение страховыми организациями требования максимальной доли корпоративных ценных бумаг в активах, в которые инвестируются страховые резервы, и в активах, в которые инвестируются собственные средства страховщика (стандартное регулирование предусматривает, что эта доля не должна превышать 45%, напоминают в ЦБ);

3.2. помимо возможности не переоценивать стоимость ценных бумаг по справедливой стоимости, предоставить НПФ возможность при проведении стресс-тестирования не переоценивать по справедливой стоимости активы, приобретенные до 1 марта 2020 года, а соответствующие активы, приобретенные в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. При стресс-тестировании НПФ рекомендовано использовать сценарий, опубликованный Банком России 30 сентября 2019 года.

ЦБ РФ разрешил страховщикам и НПФ более гибко управлять активами ЦБ принял решение дать возможность страховщикам до 30 сентября не выполнять требование по максимальной доле корпоративных ценных бумаг для инвестирования страховых резервов и собственных средств, а негосударственным пенсионным фондам разрешил не переоценивать ценные бумаги по рыночной стоимости.

4. Меры по защите прав заемщиков и поддержанию устойчивого функционирования микрофинансовых институтов

В целях защиты прав заемщиков и снижения нагрузки на микрофинансовые институты (МФИ) Банк России принял решение на период развития эпидемии:

4.1. рекомендовать МФИ ограничить личное взаимодействие с заемщиками, в том числе при взыскании просроченной задолженности, а также бумажный документооборот и использование наличных денег;

4.2. рекомендовать жилищным накопительным кооперативам проводить общие собрания удаленно или в форме заочного голосования;

4.3. перенести срок представления отчетности МФИ, которая должна быть представлена в период с 30 марта по 5 мая 2020 года, на период до 15 мая 2020 года включительно;



4.4. рекомендовать саморегулируемым организациям учитывать введенные Банком России временные регуляторные и надзорные меры и использовать аналогичный подход в части контрольных функций по отношению к своим членам.