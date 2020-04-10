Банк России утвердил очередной пакет мер по защите интересов граждан и поддержке кредитования экономики. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
Пакет включает меры по поддержке пострадавших от пандемии компаний и корпоративного кредитования, меры по поддержке дистанционного обслуживания банковских клиентов, меры по поддержке страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов и меры по защите прав заемщиков и поддержанию устойчивого функционирования микрофинансовых институтов.
1. Меры по поддержке пострадавших от пандемии компаний и корпоративного кредитования
«По мере продолжения периода действия ограничительных мер перечень пострадавших отраслей расширяется. С временным сокращением спроса сталкивается отрасль жилищного строительства. Трудности испытывают заемщики — лизинговые компании, поскольку в их портфелях высокую долю традиционно занимают организации транспорта. На фоне снижения цен активов, которые в том числе выступают обеспечением по кредитам, банки вынуждены формировать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам», — отмечает регулятор.
В связи с этим принято решение реализовать ряд мер по поддержке корпоративного кредитования.
1.1. Ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций пострадавших отраслей, будет распространен на дополнительный перечень отраслей. Это:
- жилищное строительство (при условии, что на 1 марта 2020 года ссуды, предоставленные организациям, осуществляющим жилищное строительство, были классифицированы кредитной организацией в первую или вторую категории качества);
- деятельность автовокзалов и автостанций;
- вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом;
- производство и оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт и проведение технического осмотра;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты).
Банк России расширил перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, к которым применяются регуляторные послабления при выдаче кредитов банками, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. В список вошли жилищное строительство, лизинг и организации, обслуживающие вокзалы и аэропорты.
По кредитам для организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, Банк России предоставляет банкам возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2020 года, вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Банк России также дает кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года и обусловлено распространением пандемии.
1.2. Банк России дает кредитным организациям право не ухудшать качество обслуживания долга по ссудам первой и второй категорий качества по состоянию на 1 марта 2020 года, предоставленным лизинговым компаниям, если ссуды были реструктурированы по причине того, что лизинговые компании не могут осуществлять своевременные платежи в силу реструктуризации лизинговых платежей их клиентов, финансовое положение которых ухудшилось в результате распространения пандемии.
По словам участников рынка, наблюдается снижение спроса, ухудшение платежной дисциплины.
1.3. Центробанк предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года для находящегося на балансе имущества, а также для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к первой и второй категориям качества, использовать оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 1 января 2020 года.
1.4. Регулятор вносит изменения в подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов с целью ускоренного внедрения в России положений «Базеля III» для банков, получивших разрешение на применение этого подхода в целях расчета достаточности капитала. Эти изменения в целом позволят выровнять условия конкуренции с банками, работающими по стандартизированному подходу «Базеля III», и высвободить капитал, необходимый для поддержания объемов кредитования реального сектора экономики, поясняют в ЦБ.
Центробанк рекомендует финансовым организациям взвешенно подходить к выплате дивидендов, исходя из необходимости обеспечить свою полноценную деятельность как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Для большей определенности в отношении масштабов потерь финансовых организаций Банк России рекомендует перенести решения о выплате дивидендов за 2019 год на август — сентябрь 2020 года.
Принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год следует только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу, подчеркивают в ЦБ.
2. Меры по поддержке дистанционного обслуживания клиентов
В условиях развития пандемии очень важно, чтобы финансовые сделки проводились преимущественно дистанционно, подчеркивают в Центробанке. Это позволит клиентам не посещать офисы, а кредитным организациям — не выводить на работу большое количество сотрудников. Некоторые операции, в частности открытие счета, в настоящее время требуют личного присутствия физического лица. Данное требование может быть смягчено, если целью открытия счета является проведение социально значимых платежей (перечисление алиментов, пенсий, стипендий и т. д.).
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Кроме того, в текущих условиях заключение сделок с недвижимостью, в том числе с помощью ипотеки, затруднено, в результате чего граждане часто вынуждены откладывать решение своих жилищных вопросов. Это также негативно влияет на динамику жилищного строительства. При этом ряд находящихся в работе сделок не могут быть завершены, поскольку для заключения сделки ипотечного кредитования требуется присутствие заемщика в офисе для проведения идентификации клиента.
В текущей ситуации кредитным организациям целесообразно смягчить ряд подходов в части идентификации клиентов в целях организации дистанционной работы, в том числе по предоставлению ипотеки, указывают в Центробанке. Для поддержания ипотечного кредитования за счет удаленного оформления ипотечных сделок приняты решения:
- на период до 1 июля 2020 года применять в отношении кредитных организаций меры, предусмотренные статьей 74 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за допущенные кредитными организациями нарушения требований третьего абзаца пункта 5 статьи 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в части запрета открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, только в случае выявления Банком России фактов открытия кредитными организациями таких счетов на основе недостоверных идентификационных сведений;
- рекомендовать кредитным организациям, в случае если у клиента имеется действительный квалифицированный сертификат, выданный действующим на момент выдачи аккредитованным удостоверяющим центром, повторно не оформлять клиенту квалифицированный сертификат у обслуживающего банка.
3. Меры по поддержке страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов
В целях предоставления страховым организациям и НПФ возможности управлять своими активами в период повышенной волатильности, а также для расширения возможностей нефинансовых компаний по привлечению финансирования Банк России принял следующие решения:
3.1. до 30 сентября 2020 года не принимать меры воздействия за нарушение страховыми организациями требования максимальной доли корпоративных ценных бумаг в активах, в которые инвестируются страховые резервы, и в активах, в которые инвестируются собственные средства страховщика (стандартное регулирование предусматривает, что эта доля не должна превышать 45%, напоминают в ЦБ);
3.2. помимо возможности не переоценивать стоимость ценных бумаг по справедливой стоимости, предоставить НПФ возможность при проведении стресс-тестирования не переоценивать по справедливой стоимости активы, приобретенные до 1 марта 2020 года, а соответствующие активы, приобретенные в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. При стресс-тестировании НПФ рекомендовано использовать сценарий, опубликованный Банком России 30 сентября 2019 года.
ЦБ принял решение дать возможность страховщикам до 30 сентября не выполнять требование по максимальной доле корпоративных ценных бумаг для инвестирования страховых резервов и собственных средств, а негосударственным пенсионным фондам разрешил не переоценивать ценные бумаги по рыночной стоимости.
4. Меры по защите прав заемщиков и поддержанию устойчивого функционирования микрофинансовых институтов
В целях защиты прав заемщиков и снижения нагрузки на микрофинансовые институты (МФИ) Банк России принял решение на период развития эпидемии:
4.1. рекомендовать МФИ ограничить личное взаимодействие с заемщиками, в том числе при взыскании просроченной задолженности, а также бумажный документооборот и использование наличных денег;
4.2. рекомендовать жилищным накопительным кооперативам проводить общие собрания удаленно или в форме заочного голосования;
4.3. перенести срок представления отчетности МФИ, которая должна быть представлена в период с 30 марта по 5 мая 2020 года, на период до 15 мая 2020 года включительно;
4.4. рекомендовать саморегулируемым организациям учитывать введенные Банком России временные регуляторные и надзорные меры и использовать аналогичный подход в части контрольных функций по отношению к своим членам.