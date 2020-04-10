Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Инбанка на уровне «ruBB». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный».

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемым уровнем достаточности капитала при невысокой способности к его генерации, адекватным запасом ликвидности и качеством активов, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — отмечается в сообщении «Эксперт РА» .

«Изменение прогноза по рейтингу на «негативный» связано с ожиданиями агентства по снижению операционной эффективности и буфера капитала банка в среднесрочной перспективе на фоне реализации новых внешних шоков», — поясняют аналитики.

По их данным, банк поддерживает адекватные показатели достаточности собственных средств для текущего риск-профиля. Так, на 1 марта этого года значение норматива Н1.0 равнялось 13,2%, Н1.2 составлял 11%. При этом отмечаются низкая прибыльность деятельности банка и повышенная зависимость финансового результата от нестабильных компонентов. В марте 2020 года банк получил доходы от операций на финансовых рынках, которые позволили увеличить показатели достаточности собственных средств: значение Н1.0 — до 16,4% на 1 апреля, Н1.2 — до 13,5%. Тем не менее агентство считает данный источник доходов волатильным в текущих макроэкономических условиях.

«Агентство ожидает реализации значительной части кредитных рисков банка в 2020 году, что окажет давление на капитал и рентабельность», — отмечается в релизе.



«Эксперт РА» напоминает, что Инбанк специализируется на комплексном обслуживании и кредитовании юридических и физических лиц, операциях с ценными бумагами и private banking. Крупнейшими собственниками являются совладельцы группы «ИСТ».