Банк России с 1 февраля выявил около 2,2 тыс. сайтов, которые использовали тему коронавируса в мошеннических целях, сообщил РБК представитель регулятора.

Информация о таких сайтах была направлена в уполномоченные организации для их блокировки. Для сравнения: за период с сентября 2018 года по сентябрь 2019-го ФинЦЕРТ (центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России) выявил около 780 тыс. сайтов с вредоносным программным обеспечением и 7,2 тыс. мошеннических сайтов с фиктивными опросами и лотереями. По запросу ЦБ регистраторы доменов закрыли 9,8 тыс. фишинговых сайтов. На разделегирование доменов требуется от трех часов до трех дней.

Ранее ЦБ сообщил, что выявил новые схемы мошенничества с использованием темы коронавирусной инфекции. Злоумышленники рассылают письма со ссылками на мошеннические сайты или вложениями, чтобы обманным путем выманить у потенциальной жертвы данные банковских карт. «Они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие)», — привели пример в ЦБ.



ЦБ предупредил о новых схемах хищения денег у клиентов банков на фоне пандемии Преступники активно используют тему коронавирусной инфекции.

Всплеск фишинговых рассылок зафиксировали и компании в области кибербезопасности. Доля мошеннических писем, в которых используется тема коронавируса, достигает 4—5%. Через зараженные письма и поддельные сайты преступники пытаются выяснить личные данные пользователя или продать ему несуществующие лекарства, вакцины и тесты на коронавирус. «Лаборатория Касперского» в марте зафиксировала рост числа переходов своих клиентов по ссылкам на поддельных сайтах с темой COVID-19.