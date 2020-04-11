Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала мошенническую рассылку якобы от Федеральной службы исполнения наказаний с предложением заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции.

Уточняется, что рассылка происходила в пятницу через СМС или мессенджеры. Сообщения с темой «Штраф за нарушение режима самоизоляции» рассылались таргетированно, с указанием фамилии, имени и отчества жертв, а сумма указанного мошенниками штрафа составляла 4 тыс. рублей.

«Ссылаясь на несуществующее постановление ФСИН, мошенники под угрозой возбуждения уголовного дела требуют в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента (Красноярский край). Звонок на номер переводит якобы на «справочную службу МВД РФ», — также говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. О введении режима самоизоляции также сообщили несколько десятков регионов страны.