Введенный правительством мораторий на банкротства создал правовую неопределенность, де-юре запретив всем компаниям, подпавшим под мораторий, выплату дивидендов и распределение прибыли, сообщили опрошенные РБК юристы. По их мнению, этот изъян надо исправить, чтобы платежеспособные компании, которым не грозит реальное банкротство, не были связаны такими ограничениями.



В Минфине изданию пояснили, что «компании запрещено выплачивать дивиденды в том случае, если ее признают банкротом». Системообразующие предприятия находятся вне зоны риска, поскольку вероятность банкротства таких компаний мала, подчеркнули в ведомстве. Для всех компаний под мораторием законом введены ограничения, в том числе на распределение прибыли и выплату дивидендов. Предполагается, что это должно помешать недобросовестным должникам выводить активы и распродавать имущество.

Под мораторий подпали системообразующие банки, добывающие компании — «Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Новатэк» — и другие крупные (в том числе публичные) платежеспособные организации. Законодатели не разграничили «больные» предприятия на грани банкротства и крупные компании, которые с большой вероятностью устоят в кризис, отмечает партнер фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» Николай Покрышкин.

Ограничивать дивидендную политику компаний, которым не грозит банкротство, нецелесообразно, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. «Нужно разграничить компании и адаптировать закон», — сказал он. На следующей неделе Госдума на пленарных заседаниях будет рассматривать последние изменения законодательства, включая мораторий на банкротства, и возможны поправки, чтобы устранить правовую неопределенность, добавил депутат.

Постановление правительства не дает ответа на вопрос, можно ли отказаться от статуса компании под мораторием на банкротство и добровольно снять с себя ограничения, с ним связанные, отмечают юристы коллегии адвокатов Delcredere. Но компания, которая не собирается воспользоваться преимуществами моратория, не должна страдать от ограничений, связанных с ним, то есть будет вправе продолжать выплачивать дивиденды, считают юристы.



«Запрет на выплату дивидендов для компаний, находящихся под мораторием на банкротство, императивен (то есть не дает возможности подпадающим под него компаниям менять его. — Прим. ред.)», — утверждает адвокат, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. «Текущее регулирование создает существенную правовую неопределенность, поскольку большинство системообразующих и стратегических компаний находятся в положительном финансовом состоянии», — считает юрист.