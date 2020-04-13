• Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, пишут СМИ, ссылаясь на источники в кредитных организациях. По их мнению, такой способ проверки информации о доходах россиян, помимо данных из Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда, мог бы помочь при принятии решений о кредитных каникулах по новому закону. Создание подобной системы для всех игроков обсуждается в Национальном совете финансового рынка. Также тема проверки дохода претендентов на кредитные каникулы поднималась в Ассоциации банков России (АБР). По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, участники рынка обсуждают вопросы трансакционного скоринга, модель может подойти для оценки подавших заявки на кредитные каникулы.

• Доходы более чем половины россиян уменьшились из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «Открытие». Так, 51% россиян в целом и 65% жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают неизбежными для себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. 54% домохозяйств в регионах и 32% в столицах уже понесли убытки. Из тех, кто уже понес убытки, 54% заявили об уменьшении регулярного семейного дохода. В регионах таких семей 61%, в Москве и Санкт-Петербурге — 47%. В качестве основных причин финансовых потерь также названы дополнительные расходы на медицинскую помощь (14%), потери от невозвратных билетов и отмены отпусков (12%) и от неправильных инвестиций (8%).

• Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов. Злоумышленники адаптируются и к тому, что большинство россиян теперь работают из дома, удаленно. Так, по словам Кузнецова, с момента начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тыс. новых доменов, содержащих название популярного сервиса видеосвязи Zoom, при этом 25% из них были зарегистрированы только за последние семь дней.

• 16 апреля финансовый супермаркет Банки.ру совместно с экспертами по банковским и инвестиционным продуктам проведет вебинар на тему «Как управлять деньгами во время кризиса?» . Российская экономика переживает шок. Нефть подешевела вдвое, обвалился рубль, разгоняется инфляция. Что делать с деньгами, если они есть, и где их взять, если не хватает? Готовьте интересные вопросы и присоединяйтесь!