Повышения лимитов ипотечных каникул в нынешней ситуации недостаточно: из-за трудностей их документального оформления тысячи семей могут лишиться жилья. Об этом заявила руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, высказав мнение, что правительство России должно предложить комплексные меры, учитывающие реалии ограничений периода самоизоляции с точки зрения всего алгоритма сбора и представления необходимых документов.

На прошлой неделе правительство увеличило предельные размеры кредитов, по которым возможно предоставление ипотечных каникул. Для москвичей предел займа вырос до 4,5 млн рублей, для жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — до 3 млн, для остальных — до 2 млн рублей. В этих пределах заемщик может приостановить выполнение своих обязательств перед банком.

ОКБ: кредитные каникулы по новым лимитам смогут взять более 73% ипотечных заемщиков Правительство своевременно отреагировало на необходимость увеличения лимитов по ипотеке для выхода на кредитные каникулы, отмечают в ОКБ.

По словам Лазаревой, оперативное расширение правительством лимитов по ипотеке для выхода на кредитные каникулы позволит стабилизировать ситуацию и снизить градус напряженности. Теперь льготный период по таким кредитам будет доступен не только в соответствии с законом об ипотечных каникулах 2019 года.



«Вместе с тем в наш консультационный центр по ипотечным и кредитным каникулам поступает большое количество обращений заемщиков, которые не могут документально подтвердить снижение доходов и получают отказы. Несмотря на обещания правительства, что справки в центрах занятости о потере работы можно будет получить в онлайновом режиме, во многих регионах о таких распоряжениях «не слышали» и предлагают людям, лишившимся работы и дохода, ждать окончания нерабочего периода. Также в своих обращениях граждане отмечают техническую неготовность банков к оперативной настройке банковских систем для реализации функционала кредитных каникул. В некоторых банках не подготовлена четкая документально-правовая база по основаниям предоставления ипотечных каникул», — сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».