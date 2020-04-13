Инбанк продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия до мая 2020 года включительно, следует из релиза финучреждения.

«Условия продления действительны для всех банковских карт, независимо от категории и вида платежной системы, срок обслуживания которых завершается в марте — апреле 2020 года», — сказано в сообщении.

Карты с истекшим сроком действия продолжат работать в стандартном режиме. Тем клиентам, чьи карты добавлены в электронные кошельки Pay или другие сервисы с сохранением данных карты, необходимо вновь зарегистрироваться или скорректировать срок действия карты, уточнили в банке.