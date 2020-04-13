Тинькофф Банк продлил обслуживание банковских карт платежных систем Mastercard, Visa и «Мир», срок действия которых истек в марте или завершится в апреле 2020 года, следует из релиза финучреждения.

«Это решение принято для дополнительной безопасности клиентов в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые смогут сами выбрать удобный для себя вариант — получить новую карту «Тинькофф» с представителем на дом (приедет в маске и с санитайзером) или продолжить пользоваться картой с истекшим сроком действия», — отмечается в сообщении.

«Тинькофф» также продолжит прием карт других банков в своей эквайринговой сети.

«По рекомендациям платежных систем мы начали одобрять операции по картам «Тинькофф», срок действия которых закончился в марте или завершится в апреле. Таким образом, клиенты, у которых прямо сейчас нет возможности встретиться с нашим представителем по каким-то причинам, продолжат пользоваться своими банковскими картами до нормализации эпидемиологической обстановки», — прокомментировал директор платежных систем – заместитель председателя правления «Тинькофф» Анатолий Макешин.