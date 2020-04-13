Криптовалютная биржа Bitfinex на 10 апреля осуществила крупнейшую в истории биткоина трансакцию в долларовом выражении. Сумма трансакции — 161,5 тыс. биткоинов, или порядка 1,1 млрд долларов. Как пишет TheCryptoAssociate, комиссия за трансакцию составила 0,68 доллара.

После того как на трансакцию обратил внимание один из пользователей соцсети Twitter, в комментарии к записи технический директор Bitfinex и Tether Паоло Ардоино подтвердил, что за этой операцией стояла его биржа.

«Да, мы пополнили горячий кошелек на 15 тысяч, остаток был отправлен на оригинальный адрес», — пояснил директор.

Информацию подтверждают также данные блокчейна.